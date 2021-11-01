Reuters: на севере Буркина-Фасо вооруженная группа убила 10 человек

ПРЕТОРИЯ, 1 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере десять человек убиты в понедельник вооруженной группой на севере Буркина-Фасо вблизи границ с Мали и Нигером. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на правительственные круги африканской страны.

По его данным, неизвестные напали на местных жителей, когда те направлялись на рынок в город Маркое. Еще четыре человека пропали без вести. Власти ведут расследование произошедшего, предпринимаются попытки идентифицировать нападавших.

Буркина-Фасо в последние три года превратилась в эпицентр террористической активности исламистских группировок в Западной Африке. В стране действуют группировки "Исламское государство в Большой Сахаре", которая является структурой "Исламского государства" (ИГ, запрещена в РФ), и "Ансар уль-Ислам". За этот период террористы убили более 1 тыс. мирных граждан, из-за насилия более 1,5 млн человек покинули свои дома и стали беженцами.