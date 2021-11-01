Беннет обсудил с Макроном ядерную программу Ирана

ТЕЛЬ-АВИВ, 1 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет обсудил в понедельник в ходе своей первой встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Глазго иранскую ядерную программу. Об этом сообщила канцелярия израильского премьера.

"Премьер-министр Нафтали Беннет сегодня впервые встретился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном на полях 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26). Были рассмотрены глобальные и региональные вызовы, с которыми сталкиваются оба государства, в первую очередь быстрое продвижение Ирана в обогащении урана", - говорится в заявлении.

Кроме того, Беннет в понедельник встретился в Глазго с премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном. "Лидеры двух стран подробно обсудили иранскую ядерную угрозу", а глава израильского кабмина попросил своего австралийского коллегу "официально признать [ливанское шиитское движение] "Хезболлах" террористической организацией", указали в канцелярии, добавив, что Беннет пригласил Моррисона посетить Израиль с визитом.

Израильский премьер находится в Глазго, где принимает участие в 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата.