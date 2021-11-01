Премьер Канады призвал мировых лидеров усилить совместную борьбу с изменением климата

"Угроза изменения климата не имеет границ, поэтому мы должны действовать вместе, - сказал он на встрече мировых лидеров, начавшейся в понедельник в шотландском Глазго в рамках 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. - Пришло время активизировать наши усилия, пришло время действовать вместе".

Трюдо напомнил, что правительство Канады намерено к 2030 году сократить выбросы двуокиси углерода на 40-45% по сравнению с показателями 2005 года, а в 2050 году планирует довести их до нуля. Для этого уже в ближайшее время канадские власти установят "жесткие ограничения на выбросы в нефтегазовом секторе [Канады]", отметил он. Кроме того, Оттава к 2035 году разрешит продавать в стране только автомобили с нулевым уровнем выбросов. "Призываю все страны делать то же самое", - добавил премьер-министр.

Выступления лидеров проходят в Шотландском выставочном центре на берегу реки Клайд. Саммит завершится 2 ноября. Сама же конференция, начавшая работу в воскресенье, продлится до 12 ноября. В ее работе принимают участие делегации почти 200 стран, из которых около 120 представлены на высшем уровне.