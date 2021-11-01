Полиция Швеции отпустила большинство задержанных во время климатических акций в аэропортах

СТОКГОЛЬМ, 1 ноября. /ТАСС/. Восемь из 11 человек, задержанных после экологических акций в нескольких аэропортах Швеции - Арланда и Брумма в Стокгольме, городах Мальмё, Хальмстад, Векшё и Гётеборге, - отпущены на свободу. Об этом в понедельник сообщает полиция страны.

Активисты попытались остановить авиасообщение, например, выйдя в закрытые зоны аэропортов Брумма и Мальмё. В Векшё полиция арестовала двух человек, которые приклеили себя к взлетно-посадочной полосе. Несколько протестующих купили билеты на рейсы, но отказывались сесть в самолет.

Отпущенные на свободу активисты по-прежнему подозреваются в совершении преступлений - несанкционированном проникновении на охраняемые объекты и саботаже.