Первый замглавы СК Белоруссии обсудил с Бастрыкиным сотрудничество в борьбе с экстремизмом

МИНСК, 1 ноября. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в ходе рабочего визита в Минск обсудил с первым заместителем председателя Следственного комитета Белоруссии Олегом Шандаровичем вопросы расширения сотрудничества в расследовании преступлений экстремистской направленности. Об этом сообщили в понедельник в отделе информации и связи с общественностью СК Белоруссии.

"Основной темой встречи стали актуальные вопросы расследования различного рода преступлений, в особенности экстремистской направленности и в сфере высоких технологий, защиты прав и законных интересов потерпевших от преступных посягательств", - отмечается в сообщении на сайте белорусского ведомства.

В СК проинформировали, что в связи со значительным ростом в Белоруссии числа преступлений против компьютерной безопасности белорусской стороной высказана заинтересованность в ознакомлении с деятельностью недавно созданного в Следственном комитете России отдела по расследованию кибепреступлений и преступлений в сфере высоких технологий. "Достигнута договоренность о взаимном обмене научно-методическими и иными материалами, касающимися специфики досудебного уголовного производства по уголовным делам, связанным с экстремизмом, а также изучении имеющегося положительного опыта и практики расследования преступлений, совершаемых в виртуальном пространстве", - отметили в комитете.

В СК сообщили, что 2 ноября состоится встреча руководителей Следственных комитетов Белоруссии и России, на которой также будут присутствовать представители Государственного комитета судебных экспертиз Белоруссии.