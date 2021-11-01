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Байден: цена бездействия в вопросе борьбы с изменением климата растет с каждым днем

Американский лидер сообщил об обнародовании "долгосрочной стратегии США" по климату, в которой представлено видение достижения цели Соединенных Штатов о нулевом уровне выбросов парниковых газов к 2050 году

ГЛАЗГО, 1 ноября. /ТАСС/. Изменение климата представляет собой угрозу существованию человечества в нынешнем виде, цена бездействия в преодолении кризиса растет с каждым днем. Уверенность в этом выразил президент США Джо Байден, выступая на встрече мировых лидеров, которая открылась в понедельник в Глазго в рамках 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

"Больше нет времени, чтобы оставаться в стороне <...> или спорить между собой. <...> Это экзистенциальная угроза существованию человечества в нынешнем виде. С каждым днем, когда мы медлим, цена бездействия растет. Пусть это будет момент, когда мы ответим на зов истории здесь, в Глазго. Пусть это будет началом десятилетия преобразовательных действий <...>. Это в наших силах, мы просто должны сделать выбор в пользу этого. Так что давайте приступим к работе", - сказал он.

Выступая в Глазго, американский лидер также сообщил об обнародовании "долгосрочной стратегии США" по климату, в которой "представлено видение достижения цели Соединенных Штатов о <...> нулевом уровне выбросов" парниковых газов к 2050 году. "Мы также будем стараться внести свой вклад, когда речь идет о содействии остальному миру в принятии мер. Мы хотим делать больше, чтобы помочь странам во всем мире, особенно это касается развивающихся государств", - добавил президент США.

Теги
СШАБайден, Джо
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