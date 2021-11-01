Грузия выразила готовность к 2030 году сократить парниковые выбросы до уровня 1990 года

ГЛАЗГО, 1 ноября. /ТАСС/. Власти Грузии разработали план, согласно которому страна берет на себя обязательство к 2030 году сократить более чем наполовину парниковые выбросы, достигнув тем самым показателя 1990 года. Об этом в понедельник заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на встрече мировых лидеров, начавшейся в понедельник в рамках 26-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в Глазго.

"Грузия к 2030 году берет на себя ответственность сократить парниковые выбросы более чем наполовину, достигнув уровня 1990 года <...> У правительства Грузии разработан четкий и ясный план к 2030 году, который идеально совместим с повесткой дня устойчивого развития ООН", - сказал Гарибашвили.

Он отметил, что Грузия достигнет заданного уровня путем диверсификации в сфере обновляемой энергии. "Грузия достигнет своей указанной цели путем диверсификации в обновляемой энергии, увеличивая долю ветряной и солнечной энергий в общем энергетическом рынке", - добавил глава грузинского правительства.

Саммит завершится 2 ноября. Конференция, начавшая работу в воскресенье, продлится до 12 ноября, в ее работе принимают участие делегации почти 200 стран, из которых около 120 представлены на высшем уровне.