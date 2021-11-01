Депутат ФРГ назвала пустыми дискуссии Запада о предполагаемой российской угрозе

БЕРЛИН, 1 ноября. /ТАСС/. Депутат Бундестага от фракции Левой партии Сара Вагенкнехт предостерегла Запад от конфликта с Россией и Китаем и призвала к новым инициативам в области разоружения и других сферах внешней политики Европы.

"Мы приближаемся к конфликту не только с Россией, но и с Китаем. Европа должна стать самостоятельной и проводить независимую политику безопасности, которая отвечала бы нашим интересам", - заявила Вагенкнехт в опубликованном в понедельник интервью редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). По ее словам, Европе "нужен оборонительный союз, который был бы нацелен на разоружение и разрядку, а не тот, который заставляет своих членов вооружаться и ведет их ко все новым войнам".

Вагенкнехт заявила, что за последние 20 лет именно НАТО расширилась "до российской границы". Она заметила, что российские военные расходы составляют около 60 млрд долларов, в то время как соответствующие расходы альянса на вооружение составляют около 1 трлн долларов. "Поэтому разговоры о российской угрозе являются пустыми", - считает она.

Депутат подвергла критике внешнюю политику США, высказав мнение, что Вашингтон продолжит задавать тон в НАТО и относиться к своим партнерам порой, как к вассалам. "Нам необходимы иная внешняя политика и новые инициативы по разоружению. Это крайне опасно, что сейчас модернизируется в том числе и ядерное оружие", - полагает она. Вагенкнехт напомнила, что в рамках штабных учений "отрабатывается нанесение ядерного удара". "Это чистое безумие", - подчеркнула депутат, отметив, что все говорят о проблеме изменения климата, хотя ядерный конфликт может еще в большей степени поставить под угрозу жизнь на планете.

Во время пребывания на посту канцлера ФРГ Вилли Брандта (занимал пост с 1969 по 1974 год) "нашими визави были Советский Союз и Леонид Брежнев", продолжала Вагенкнехт. "Я не думаю, что ситуация была проще, и тем не менее Брандт стремился к разрядке, политическому диалогу и экономическому сотрудничеству. Это должен быть и наш путь", - резюмировала она.