Председатель конференции ДНЯО: ядерная угроза сейчас выше, чем во времена холодной войны

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Риски применения ядерного оружия в мире в настоящее время превысили тот уровень, который наблюдался во времена холодной войны. Об этом заявил аргентинский дипломат, председатель X Обзорной конференции участников Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) Густаво Злаувинен.

"В настоящее время в мире все больше крепнет понимание, как ранее об этом говорил и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, что ядерная угроза достигла уровня, который не наблюдался даже в самые темные дни холодной войны", - указал он в понедельник на открытой лекции на тему "Перспективы X Обзорной конференции ДНЯО".

Злаувинен отметил, что международная обстановка становится все более напряженной, а порог применения ядерного оружия в мире занижается. "Отношения между странами, обладающими ядерным оружием, продолжают обостряться, и в то же время эти государства качественно совершенствуют свои арсеналы, а в отдельных случаях и расширяют их. Ядерные доктрины становятся все более непрозрачными и финансово затратными. Риторика о возможности применения ядерного оружия отражает изменившиеся взгляды о том, что в ядерной войне можно победить", - добавил аргентинский дипломат.

По его словам, текущие региональные конфликты создают дополнительные риски распространения ядерного оружия. Вместе с тем, выявляется все больше катастрофических уязвимостей в ядерной инфраструктуре.

Механизм подотчетности

Злаувинен предложил странам-участницам подумать над мерами для более эффективного выполнения ранее принятых обязательств, включая возможную проработку механизма подотчетности. Он напомнил о трех столпах соответствующего договора: ядерное разоружение, ядерное нераспространение и мирное использование атомной энергии. "Успешная реализация обязательств стран-участниц по договору предполагается другими договорами, требующими сбалансированного подхода. Я надеюсь, это будет осознаваться всеми странами-участницами", - отметил он.

Злаувинен выразил убежденность, что страны-участницы могли "бы переподтвердить свою приверженность Договору о нераспространении [ядерного оружия] для достижения всех их целей и реализации всех ранее принятых обязательств". "Они могли бы вновь подтвердить свою приверженность укреплению норм против использования, распространения и тестирования ядерного оружия и следовать за нашей работой по освобождению от ядерного оружия", - продолжил он.

Председатель конференции отметил, что страны-участницы ДНЯО также "могли бы предпринять шаги по активизации выполнения обязательств, которые ранее были приняты вокруг всех трех столпов, включая возможную проработку своего рода механизма подотчетности".

О конференции

Обзорная конференция по Договору о нераспространении ядерного оружия проводится раз в пять лет. Десятая встреча должна была пройти в Нью-Йорке в мае 2020 года и продлиться три недели, но из-за пандемии коронавируса была сначала перенесена на август 2021 года. Участниками ДНЯО является 191 страна.