Омбудсмен Украины заявила, что ждет от Грузии объяснений по отказам украинцам во въезде

КИЕВ, 1 ноября. /ТАСС/. Киев получает многочисленные обращения от украинских граждан, связанные с отказом им во въезде в Грузию и ждет объяснений от грузинской стороны относительно такой ситуации. Об этом сообщила в понедельник в своем Telegram-канале уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова.

Омбудсмен сообщила, что приняла посла Грузии на Украине Георгия Закарашвили, которому предъявила претензии относительно проблем украинцев при въезде в страну. "Начиная с октября 2021 года в адрес посольства Украины в Грузии поступают многочисленные обращения граждан Украины относительно длительного прохождения процедуры пограничного контроля при въезде в Грузию и принудительного возвращения на территорию Украины", - отметила Денисова.

Она уточнила, что проблемы со въездом ощутила лично при въезде 26 октября в Грузию с целью посещения в тюрьме экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. По ее словам, ей был разрешен въезд только после 40-минутного ожидания, несмотря на наличие дипломатического паспорта. Кроме того, она напомнила, что в Грузию не были пропущены без указания причин украинские журналисты Дмитрий Гордон и Олеся Бацман, руководитель офиса Саакашвили Мария Барабаш и его адвокат Евгений Грушовец. "Жду объяснения таких действий со стороны Республики Грузия", - подчеркнула Денисова.

Помимо этого, омбудсмен призвала грузинские власти предоставить Саакашвили "надлежащую медицинскую помощь и сделать все возможное для соблюдения основополагающего права - права на жизнь". В свою очередь, по ее словам, "Закарашвили пообещал донести [информацию] до руководства Грузии и предоставить соответствующие объяснения".

Перед муниципальными выборами, состоявшимися в Грузии 2 октября, Саакашвили тайно приехал в Грузию и 1 октября был арестован. Сейчас бывший президент находится в тюрьме города Рустави. Он считает себя политическим заключенным и объявил голодовку. Теперь ему также предъявили обвинение в незаконном пересечении границы Грузии, и это грозит экс-президенту лишением свободы на срок до пяти лет.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Киев на всех уровнях будет поднимать вопрос о возвращении Саакашвили. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил, что украинская сторона "выбирает лучший алгоритм" для помощи Саакашвили и это может быть не только подача запроса на экстрадицию.