Премьер Хорватии выразил сожаление из-за отсутствия лидеров КНР и РФ на встрече по климату

ГЛАЗГО, 1 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович выразил сожаление по поводу отсутствия лидеров Китая и России на 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

"Жаль, что эти государства не присутствуют [на уровне лидеров стран], - отметил Пленкович в понедельник в ходе пресс-брифинга, отвечая на вопрос журналиста о его оценке отсутствия на конференции лидеров КНР и России. - Однако у них имеется своя политика отправления на международные конференции в период COVID-19".

26-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) открылась в Глазго 31 октября. Она продлится до 12 ноября. В ее работе принимают участие делегации почти 200 стран, из которых около 120 представлены на высшем уровне.