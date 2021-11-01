Байден обсудил с коллегой из Индонезии стратегическое партнерство двух стран

ВАШИНГТОН, 1 ноября. /ТАСС/. Президенты США и Индонезии Джо Байден и Джоко Видодо в понедельник на двусторонней встрече в Глазго обсудили укрепление стратегического партнерства между двумя странами. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

"Президент Байден подчеркнул важность стратегического партнерства США и Индонезии, они обсудили пути его укрепления", - сказано в пресс-релизе. Американский лидер также приветствовал начинающееся с 1 декабря председательство Индонезии в Группе двадцати и "выразил поддержку лидерству Индонезии в регионах Индийского и Тихого океанов".

Стороны также обсудили итоги состоявшихся на прошлой неделе саммита США - АСЕАН и Восточноазиатского саммита. "Президент [Байден] подтвердил приверженность США центральной роли АСЕАН [в регионе]. Они также обсудили региональные вопросы, в том числе безопасность на море и важность свободы судоходства", - отметили в Белом доме.

Одной из тем встречи стала ситуация в Мьянме. "Они выразили обеспокоенность по поводу переворота в Бирме (так США называют Мьянму - прим. ТАСС) и согласились с тем, что бирманские военные должны прекратить насилие, освободить всех политических заключенных и обеспечить возвращение к демократии. Президент Байден поддержал усилия АСЕАН по привлечению бирманских военных к ответственности в рамках "Консенсуса из пяти пунктов" [по урегулированию ситуации в Мьянме, достигнутого ранее АСЕАН]", - говорится в тексте.

Байден и Видодо также обсудили преодоление климатического кризиса и борьбу с пандемией.

Президент США прибыл в Глазго в понедельник для участия в 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата.