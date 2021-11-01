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США намерены продолжать использовать канал деконфликтации с Россией по Сирии

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что США используют этот канал, чтобы гарантировать предотвращение просчетов и непреднамеренных последствий

ВАШИНГТОН, 1 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты считают, что канал предотвращения конфликтов и инцидентов между российскими и американскими войсками в Сирии работает, и Вашингтон намерен продолжать использовать такие линии связи. Об этом заявил в понедельник на брифинге пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Его попросили прокомментировать утверждения американской печати о том, что Россия могла перебросить свои истребители Су-35 в Камышлы в Сирии, уточнить, вызывает ли такое развертывание, если оно действительно имело место, обеспокоенность у США. "Не могу говорить о развертывании российских [сил и средств] внутри Сирии. Как вы знаете, у нас есть канал деконфликтации с россиянами, который действительно работает. И мы его действительно используем, чтобы гарантировать предотвращение просчетов и непреднамеренных последствий", - ответил официальный представитель Министерства обороны США.

"И мы собираемся продолжать использовать этот канал деконфликтации", - подчеркнул Кирби.

Линия связи проложена, в частности, между командующим американскими ВВС на Ближнем Востоке и в Юго-Западной Азии и находящимся в его подчинении оперативным центром на базе Эль-Удейд и его российскими коллегами, дислоцированными на базе Хмеймим в Сирии. Меморандум о взаимопонимании по предотвращению инцидентов и обеспечению безопасности полетов авиации в ходе проведения операций в воздушном пространстве Сирии был подписан Россией и США 20 октября 2015 года.

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