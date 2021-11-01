Пентагон заявил, что продолжает пристально следить за ситуацией на границе РФ и Украины

ВАШИНГТОН, 1 ноября. /ТАСС/. Пентагон в курсе распространенных в СМИ утверждений о наращивании российских сил вдоль границы с Украиной и пристально следит за ситуацией, при этом любые направленные на эскалацию действия вызвали бы серьезное беспокойство со стороны Вашингтона. Об этом заявил в понедельник на брифинге пресс-секретарь американского военного ведомства Джон Кирби.

"Я могу сказать вам, что мы в курсе находящихся в открытом доступе сообщений о необычной военной активности России около [границы с] Украиной. И мы продолжим консультироваться с союзниками и партнерами по этому вопросу. Я не могу говорить от лица России о том, какие у нее намерения, но мы точно пристально следим за регионом, как и всегда. И, как мы ранее говорили, любые направленные на эскалацию или агрессивные действия вызвали бы очень серьезное беспокойство со стороны Соединенных Штатов", - сказал он.

"Мы продолжаем поддерживать деэскалацию в регионе и дипломатическое разрешение конфликта на востоке Украины", - добавил Кирби.

В понедельник министерство обороны Украины опровергло распространенную в СМИ информацию о наращивании группировок Вооруженных сил Российской Федерации вблизи украинской границы после завершения российско-белорусских учений "Запад-2021".

30 октября газета The Washington Post сообщила, что официальные лица в США и европейских странах выражают обеспокоенность в связи с тем, что они якобы наблюдают переброску части российских сил к границе с Украиной. Западные страны начали замечать эти перемещения в особенности в последние недели после того, как Россия в середине сентября завершила масштабные совместные с Белоруссией учения "Запад-2021", утверждалось в статье.

Западные страны ранее неоднократно выражали обеспокоенность в связи с высказываниями украинских военных о наращивании российских сил вдоль границы с Украиной. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, перемещение российских войск по территории России не должно беспокоить другие государства, поскольку никак им не угрожает.