Партия Зеленского поддержала кандидатуру вице-премьера Резникова на пост главы Минобороны

КИЕВ, 1 ноября. /ТАСС/. Парламентская фракция правящей на Украине партии "Слуга народа" поддержала кандидатуру заместителя премьер-министра - министра по вопросам реинтеграции временно неподконтрольных территорий Украины Алексея Резникова на пост министра обороны страны. Об этом в понедельник сообщил депутат от "Слуги народа" Александр Качура в своем Telegram-канале.

Как написал Качура, решения о перестановках в правительстве Украины были приняты на заседании фракции "Слуги народа". "Верещук "заходит" на пост министра реинтеграции оккупированных территорий", Резников "заходит" на пост министра обороны", - написал Качура. При этом, на министерскую должность, которую занимал Резников, рекомендовано назначить депутата от президентской партии Ирину Верещук.

Фракция также поддержала отставки вице-премьера - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского и первого вице-премьера - министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Алексея Любченко. На пост министра экономики планируется назначить замглавы офиса президента Юлию Свириденко. Депутат добавил, что вопрос об увольнении членов правительства парламент рассмотрит в среду, а о назначении новых - в четверг.

В понедельник Резников, который также исполняет обязанности главы украинской делегации в Контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, и Уруский подали заявления об увольнении.

До этого заместитель главы парламентской фракции партии "Слуга народа" Евгения Кравчук анонсировала смену глав четырех или пяти министерств, в частности увольнение министра обороны Украины Андрея Тарана. Необходимость его замены Кравчук объясняла тем, что в ведомстве существуют проблемы в сфере закупок.