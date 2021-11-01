Драги считает, что соглашение по климату G20 достигнуто отчасти благодаря Индии, РФ и КНР

ГЛАЗГО, 1 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Италии Марио Драги считает, что достигнуть соглашения по климату на прошедшем в Риме 30-31 октября саммите Группы двадцати (G20) удалось отчасти благодаря Индии, Китаю и России, изменившим свои позиции. Об этом он заявил в понедельник на пресс-конференции после встречи мировых лидеров в рамках 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26).

"Индия на "двадцатке" очень помогла, например, достичь соглашения [о достижении нулевого уровня выбросов] "к середине века", - сказал Драги. Он добавил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди "был очень открыт ограничению потепления не более чем на 1,5 градуса". "В ходе саммита изменились и другие ранее занятые позиции - России и Китая, которые стали ближе к плану амбициозных целей и задач. И всех этих вещей удалось достичь, потому что страны, в том числе Россия и Китай, не стали возражать", - отметил Драги.

По его убеждению, не стоит оказывать прямое давление и идти на столкновение, но нужно ставить общие цели при помощи дипломатии и создания общественного мнения.

По итогам римского саммита "двадцатки" в итоговой декларации было зафиксировано, что страны обязуются принять меры для ограничения увеличения температуры атмосферы в указанных рамках. Драги назвал это успехом, отметив, что G20 впервые признает научное обоснование ограничения потепления до 1,5 градуса.