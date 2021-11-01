СМИ: Беннет и Макрон обсудили ситуацию со слежкой с помощью израильской программы

ТЕЛЬ-АВИВ, 1 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет обещал в понедельник президенту Франции Эмманюэлю Макрону прозрачность после обвинений в использовании в отношении него шпионской программы Pegasus, разработанной и обслуживаемой израильской корпорацией NSO Group. Об этом сообщает газета The Jerusalem Post со ссылкой на дипломатически источник.

Канцелярия израильского премьера в понедельник сообщила, что ранее в тот же день в Глазго состоялась первая встреча Беннета и Макрона, в ходе которой "были рассмотрены глобальные и региональные вызовы, с которыми сталкиваются оба государства, в первую очередь быстрое продвижение Ирана в обогащении урана". "В начале [встречи] лидеры провели беседу с глазу на глаз. Она прошла в теплой доброжелательной обстановке", - добавили в канцелярии, не приводя деталей.

Израильский премьер находится в Глазго, где принимает участие в 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Это была первая встреча Беннета с Макроном после того, как он возглавил кабмин Израиля 13 июня.

18 июля базирующаяся во Франции неправительственная организация Forbidden Stories и 17 СМИ различных государств опубликовали результаты расследования, в которых утверждается, что ряд стран мог вести слежку как минимум за 50 тыс. человек по всему миру с помощью израильской коммерческой троянской программы для мобильных телефонов Pegasus. Как сообщила британская газета "Гардиан", участвовавшая в журналистском расследовании, целями слежки могли быть руководители международных организаций, правительств и государств, в том числе президент Франции.

21 июля представитель NSO Group заявил ТАСС, что опубликованные в СМИ данные не являются "списком целей или потенциальных целей Pegasus". Позднее NSO Group сообщила, что "будет тщательно расследовать любые достоверные доказательства неправомерного использования ее технологий" и "будет выключать систему там, где это необходимо".

В NSO Group утверждают, что право на использование Pegasus предоставляется исключительно государствам и государственным агентствам по специальному разрешению израильских властей, которое должно выдаваться отдельно в каждом конкретном случае для борьбы с преступностью и терроризмом.