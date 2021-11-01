Депутат Рады от оппозиции Кива подал генпрокурору заявление о преступлении против него

КИЕВ, 1 ноября. /ТАСС/. Депутат Верховной рады Украины от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Илья Кива подал генпрокурору Украины Ирине Венедиктовой заявление о преступлении, совершенном в отношении него сотрудниками правоохранительных органов. Об этом в понедельник сообщило издание Шарий.net.

"Сегодня на Столичном шоссе (в Киеве) правоохранители осуществляли действия, направленные на препятствование деятельности народного депутата по предварительному сговору с другими сотрудниками", - говорится в тексте заявления на имя генпрокурора.

По словам Кивы, правоохранители на три часа задержали его автомобиль и без санкции провели обыск, из-за чего он не смог принять участие в заседании комитета Рады. Депутат видит в этом нарушение сразу трех статей уголовного кодекса Украины и призывает прокуратуру внести сведения в Единый реестр досудебных расследований и разобраться в произошедшем.

Ранее Кива, комментируя задержание в понедельник полицией его автомобиля, заявил, что действующая власть осуществляет на него давление и пытается "вывести из равновесия". По словам депутата, его автомобиль был остановлен сотрудниками полиции, которые усомнились в принадлежности ему автомобиля и подлинности документов на машину. Политик сообщил, что "была вызвана следственно-оперативная группа", а проезд его автомобиля был заблокирован. Кива отметил, что, приехав на место, следственная группа удостоверилась в законности всех его документов и оставила его в покое без каких-либо претензий.

В понедельник украинское интернет-издание "Сегодня" сообщило, что украинские правоохранительные органы задержали Киву якобы для вручения обвинения. Подробности не сообщались, но в пятницу стало известно, что прокуратура Украины возбудила уголовное дело против Кивы по статье о государственной измене.

Дело о госизмене было возбуждено по инициативе партии "Удар" за размещение Кивой в соцсети адресованного президенту РФ Владимиру Путину поздравления с днем рождения. Кива назвал Путина лидером дружественного украинцам народа и заявил, что он вернул России и ее народу былое величие и уважение во всем мире.