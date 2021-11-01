Первый министр Стерджен: Шотландия платит высокую цену за зависимость от Великобритании

БЕРЛИН, 1 ноября. /ТАСС/. Шотландия сейчас платит высокую цену за зависимость от Соединенного Королевства: в супермаркетах нет определенных продуктов, а из-за Brexit шотландцы не имеют возможности свободно передвигаться по всей Европе. С таким утверждением выступила первый министр Шотландии Никола Стерджен в опубликованном в понедельник интервью изданию Der Spiegel.

"Сейчас, в этот момент, Шотландия платит высокую цену за свою зависимость. Мы говорили о конфликте [между Великобританией и Францией] вокруг рыболовства, мы видим, что в супермаркетах Шотландии из-за перебоев в снабжении нет определенных продуктов", - сказала она. "Из-за Brexit, который был осуществлен вопреки желанию шотландцев, мы потеряли право свободно передвигаться везде в Европе. И на климатической конференции в Глазго мы не сидим за столом переговоров, поскольку не являемся самостоятельной страной", - заявила Стерджен, глава Шотландской национальной партии (ШНП).

"Мы сейчас повсюду видим, что в действительности означает Brexit, а именно, что ничего хорошего в нем нет. В конфликте с Францией интересы Шотландии были затронуты напрямую, ведь судно, которое было задержано французскими властями на прошлой неделе, является шотландским", - продолжала первый министр. Она выразила надежду на то, что до обострения конфликта дело не дойдет и что Париж и Лондон его урегулируют за столом переговоров. Стерджен также подвергла критике позицию Соединенного Королевства по вопросу Северной Ирландии. "Я опасаюсь, что Лондон по внутриполитическим причинам больше заинтересован в разжигании конфликта, нежели в его прекращении", - сказала она.

Стерджен подтвердила намерение провести до конца 2023 года референдум по вопросу независимости Шотландии. "Мои планы со времени проведения в мае выборов в Шотландии не изменились. Я хочу, чтобы шотландцы смогли провести демократическое голосование по вопросу независимости в этот период, в идеале до конца 2023 года", - подчеркнула она.

Референдум по вопросу о независимости Шотландии состоялся в 2014 году. Не менее 55% его участников высказались за сохранение союза между Эдинбургом и Лондоном. Однако ШНП воспользовалась итогами общебританского референдума о дальнейшем членстве в Евросоюзе 2016 года, на котором население Шотландии, в отличие от Великобритании в целом, не поддержало Brexit. Это обстоятельство дало повод шотландским националистам для продвижения идеи нового референдума о независимости.