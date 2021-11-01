Reuters: повстанцы Тыграя не исключили вероятность наступления на столицу Эфиопии

ПРЕТОРИЯ, 1 ноября. /ТАСС/. Повстанцы Тыграя объединили свои силы с "Армией освобождения Оромо" и рассматривают возможность наступления на столицу Эфиопии Аддис-Абебу. Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters со ссылкой на члена исполкома Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ) и его официального представителя Гетачева Реду.

"Мы вошли в соприкосновение с "Армией освобождения Оромо", и если для достижения наших целей в отношении Тыграя потребуется наступление на Аддис-Абебу, мы это сделаем, - подчеркнул Реда. - Однако сейчас мы не говорим, что движемся на Аддис-Абебу".

Сомалийский новостной портал Somali Guardian сообщил в понедельник, что отряды сепаратистской группировки "Армия освобождения Оромо" захватили на севере Эфиопии город Кемисе в штате Амхара. Кемисе находится в 53 км южнее города Комбольча, который накануне был частично захвачен повстанцами Тыграя, отмечает электронное издание.

Согласно информации из южноафриканских военных кругов, соединение отрядов НФОТ и "Армии освобождения Оромо" могло произойти в последние часы в районе города Кемисе после того, как повстанцы Тыграя подошли к городам Харбу и Бати, что в 350 км от Аддис-Абебы.

Руководство НФОТ и "Армии освобождения Оромо" подписали в августе соглашение о совместных действиях против федерального правительства Эфиопии в целях свержения. "Армия освобождения Оромо" - военное крыло "Фронта освобождения Оромо". Своей целью лидеры группировки объявили достижение независимости штатом Оромия - самого густонаселенного региона Эфиопии.