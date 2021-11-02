Додон заявил, что не покинет Молдавию, несмотря на давление новых властей

КИШИНЕВ, 2 ноября. /ТАСС/. Председатель Партии социалистов Республики Молдова, бывший президент Игорь Додон заявил, что не намерен покидать страну из-за угроз новых властей возбудить против него уголовные дела.

"Я не собираюсь уезжать из страны. Видел, что кто-то писал, якобы у меня есть российское гражданство. Нет у меня гражданства другой страны, и я не планирую его получать. Я остаюсь в Молдавии, рядом с коллегами, у нас много работы. Семья моя тоже здесь", - сказал Додон в понедельник в эфире телеканала Prime. Он подчеркнул, что не боится дел, которые могут быть сфабрикованы против него, и недавно отказался от мандата депутата, который предполагает статус неприкосновенности.

"Я еще не видел более слабого парламентского большинства, чем то, которое сформировала правящая Партия действия и солидарности. В этой ситуации я как пятый президент страны решил, что мое пребывание в парламенте менее эффективно - и для меня, и для граждан", - пояснил свой поступок Додон.

Как заявил бывший Генеральный прокурор Молдавии Александр Стояногло, президент Майя Санду требовала от него возбудить уголовные дела в отношении нескольких оппозиционных депутатов, среди которых был Додон, а также бывший спикер парламента Зинаида Гречаный, но он отказался. После этого заявления Стояногло был отстранен от должности и арестован по обвинениям, которые были основаны на публикациях в СМИ десятилетней давности, что вызвало возмущение общественности.