В США пройдут выборы мэра Нью-Йорка и губернаторов штатов Нью-Джерси и Вирджиния

НЬЮ-ЙОРК, 2 ноября. /ТАСС/. Выборы мэра Нью-Йорка, а также губернаторов и членов законодательных собраний штатов Нью-Джерси и Вирджиния пройдут во вторник в США. В Нью-Йорке участки начнут работу в 06:00 по местному времени (13:00 мск) и закроются в 21:00 (04:00 мск 3 ноября). Досрочное голосование началось в городе 23 октября и продлилось до 31 октября.

Кандидатом от Демократической партии по итогам прошедших в июне праймериз стал 61-летний глава нью-йоркского района Бруклин темнокожий Эрик Адамс. Одним из основных пунктов его предвыборной программы является борьба с преступностью. Адамс более 20 лет работал в полиции, при этом он выступает за оптимизацию работы правоохранительных органов и частичное сокращение выделяемого им бюджета.

Конкуренцию Адамсу составляет 67-летний бывший радиоведущий, основатель добровольных патрульных отрядов Guardian Angels Кертис Слива, участвующий в выборах от Республиканской партии. Слива намерен добиваться отмены требования обязательной вакцинации для городских служащих и посетителей ресторанов, тогда как Адамс планирует придерживаться ограничений, введенных его однопартийцем, действующим мэром Биллом де Блазио. В то же время, по вопросам образования, здравоохранения, восстановления экономики города после пандемии взгляды кандидатов если не сходятся, то во многом перекликаются.

В борьбе за должность мэра вместе с Адамсом и Сливой примут участие еще семь кандидатов, которые, впрочем, по мнению СМИ, не имеют реальных шансов на победу. Нынешний мэр Нью-Йорка де Блазио, возглавляющий городскую администрацию на протяжении двух сроков с 2013 года, более не имеет права избираться.

Исход борьбы практически предрешен

Еще до начала праймериз Демократической партии большинство американских СМИ сходилось во мнении, что их победитель, вероятнее всего, одержит верх и в итоговой схватке за пост мэра. Политики-республиканцы, участвовавшие в предвыборной гонке, существенно уступали демократам по популярности. При этом демократ де Блазио, победив на выборах 2013 года, стал первым за 20 лет мэром Нью-Йорка из рядов Демократической партии.

По итогам праймериз Адамс заручился поддержкой большинства избирателей из числа своих однопартийцев. Основную конкуренцию ему составляли бывшая помощница де Блазио Майя Вайли и бывшая глава санитарной службы города Кэтрин Гарсия. Праймериз демократов сопровождались скандалом, разразившимся из-за того, что избирательная комиссия Нью-Йорка по ошибке обработала 135 тыс. тестовых бюллетеней.

Данные социологического опроса, проведенного специалистами Колледжа Эмерсон - частного университета, расположенного в Бостоне (штат Массачусетс), - свидетельствуют о том, что Адамс одержит победу примерно с 61% голосов, его оппоненту прогнозируют поддержку не более 25% жителей Нью-Йорка. При этом большинство респондентов - 60% - заявили, что не поддерживают политику нынешнего главы городской администрации. Если прогнозы сбудутся, Адамс станет вторым темнокожим мэром в истории Нью-Йорка после Дэвида Динкинса, возглавлявшего мегаполис с 1990 по 1993 год.

Помимо мэра жителям Нью-Йорка предстоит выбрать также членов муниципалитета. Кроме того, их попросят высказаться по поводу нескольких законодательных инициатив. В частности, нью-йоркцам предстоит решить вопрос об изменении границ избирательных округов, отмене 10-дневного срока ожидания при регистрации избирателем и требования подтверждать право на голосование по почте. Кроме того, в бюллетень включена инициатива о наделении жителей Нью-Йорка конституционным правом на чистый воздух, воду и здоровую среду, а также о повышении суммы исковых жалоб, рассматриваемых судами по гражданским делам, с $25 тыс. до $50 тыс.

Выборы в Нью-Джерси и Вирджинии

Выборы губернаторов и членов законодательных собраний пройдут также в штатах Нью-Джерси и Вирджиния.

В Нью-Джерси участки будут работать с 06:00 по местному времени (13:00 мск) до 20:00 (03:00 мск 3 ноября). Борьбу за переизбрание ведет демократ Фил Мерфи, бывший посол США в Германии, возглавивший администрацию Нью-Джерси по итогам выборов 2017 года. Конкуренцию ему составляет республиканец Джек Чаттарелли, который четыре года назад уступил победу на праймериз своей партии Ким Гаданго.

Опросы общественного мнения предрекают действующему губернатору победу при поддержке порядка 51% жителей штата. По итогам выборов должен полностью обновиться состав законодательного собрания Нью-Джерси.

В Вирджинии участки откроются в 06:00 (13:00 мск) и завершат работу в 19:00 (02:00 мск 3 ноября). На пост губернатора претендует демократ Терри Маколифф, занимавший должность губернатора Вирджинии с 2014 по 2018 год, и бизнесмен-республиканец Гленн Янгкин.

Cоциологические службы затрудняются спрогнозировать, за чью кандидатуру склонны проголосовать жители Вирджинии. На протяжении предвыборной кампании небольшое лидерство по опросам общественного мнения удерживал демократ Маколифф, однако последние данные свидетельствуют о том, что Янгкин опережает его более чем на 0,5 процентных пункта. Жителям Вирджинии предстоит выбрать также членов нижней палаты законодательного собрания штата.