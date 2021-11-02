Байден и президент Финляндии обсудили безопасность в Балтийском море

ВАШИНГТОН, 2 ноября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден обсудил с президентом Финляндии Саули Ниинистё на полях 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в шотландском Глазго вопросы двусторонних отношений, а также ситуацию в области безопасности в Балтийском море и северной Европе. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

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"Президент Байден подчеркнул свою твердую приверженность двусторонним отношениям и приветствовал продолжение тесного сотрудничества по теме общих вызовов, в том числе глобального здравоохранения и изменения климата", - отмечается в заявлении. "Президент Байден приветствовал амбициозные обещания Финляндии достичь углеродной нейтральности к 2035 году", - подчеркнули также в Белом доме.

"Президенты также обсудили ситуацию в области безопасности в Балтийском море и в северной Европе, в том числе прочное партнерство Финляндии с НАТО", - сообщила пресс-служба.

Президент США прибыл в Глазго в понедельник для участия в 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата.