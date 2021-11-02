Назначенный премьер-министр Румынии по решению руководства своей партии сложит полномочия

БУХАРЕСТ, 2 ноября. /ТАСС/. Исполнительное бюро Национал-либеральной партии (НЛП) Румынии приняло в понедельник решение, согласно которому Николае Чукэ должен сложить полномочия назначенного премьер-министра. Об этом сообщило агентство Agerpres.

"Исполнительное бюро [НЛП] предложило назначенному премьеру Николае Чукэ сложить мандат, - приводит агентство слова лидера НЛП Флорина Кыцу. - Таково решение Исполнительного бюро. Второе решение - предложить Национальному политическому бюро <...> начать переговоры со всеми демократическими силами в парламенте Румынии с целью формирования большинства".

В свою очередь Чукэ заявил, что решение Исполнительного бюро вызвано тем, что в парламенте не удалось создать большинство в поддержку планировавшегося правительства меньшинства, состоящего из министров НЛП и Демократического союза венгров Румынии.

Политический кризис вспыхнул в Румынии в начале сентября в результате конфликта между НЛП и партией "Союз за спасение Румынии", которая в результате вышла из правоцентристской коалиции. Парламент Румынии 5 октября вынес правительству Кыцу вотум недоверия. Попытка лидера "Союза за спасение Румынии" Дачиана Чолоша сформировать однопартийный кабинет меньшинства завершилась 20 октября неудачей, и президент Румынии Клаус Йоханнис 21 октября выдвинул нового кандидата в премьер-министры - Чукэ.

Голосование в парламенте по списку министров и программе правительства Чукэ было назначено на среду, однако уже ясно, что и этот кабинет не получит поддержки большинства парламентариев. Для получения большинства либералы вынуждены образовать коалиционное правительство.

Для этого им предстоит выбрать партнера по будущей коалиции и правительству, которым может стать либо вновь правоцентристский "Союз за спасение Румынии", либо левоцентристская Социал-демократическая партия (СДП). Вопрос о будущем партнере либералов будет решен руководством НЛП и президентом Румынии, который, однако, 1-2 ноября принимает в Глазго участие в 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26).