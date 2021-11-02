Нуланд обсудила с представителями стран Северной Европы Россию, Белоруссию и Китай

ВАШИНГТОН, 2 ноября. /ТАСС/. Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд обсудила в понедельник с представителями стран Северной Европы Россию, Афганистан, Белоруссию, Китай, а также ситуацию вокруг Арктики. Об этом она сообщила в своем Twitter.

"Сегодня со странами - участницами [программы] "Расширенное партнерство в Северной Европе" [EPINE] состоялось широкое обсуждение по России, Афганистану, Белоруссии, КНР, а также Ближнему Востоку, Арктике и Африке. Вместе с EPINE мы укрепляем сотрудничество с нашими скандинавскими и балтийскими партнерами", - написала Нуланд.

В EPINE входят Дания, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Финляндия, Швеция и Эстония. Как утверждается на сайте Госдепартамента, "эти страны являются важными для США союзниками и друзьями и вместе вносят вклад в целостную, свободную и живущую в мире Европу".