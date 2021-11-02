Австралия увеличит финансовую помощь странам региона для борьбы с глобальным потеплением

ГЛАЗГО, 2 ноября. /ТАСС/. Австралия нарастит объем финансовой помощи странам Индо-Тихоокеанского региона, сталкивающимся с негативными последствиями глобального потепления. Об этом в понедельник вечером сообщил премьер-министр страны Скотт Моррисон в заявлении по итогам первого дня саммита в рамках 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в Глазго.

"Австралия увеличит свои обязательства по финансированию усилий в борьбе с изменением климата до 2 млрд австралийских долларов ($1,5 млрд) в следующие пять лет, чтобы поддержать страны региона, столкнувшиеся с последствиями глобального потепления. Мы выделим 500 млн австралийских долларов ($374,9 млн) в дополнение к заявленному в декабре 2020 года пакету в размере 1,5 млрд австралийских долларов ($1,1 млрд)", - указал премьер в заявлении, опубликованном на сайте правительства страны.

Глава австралийского правительства отметил, что эти инвестиции помогут странам Тихоокеанского региона и Юго-Восточной Азии повысить свою устойчивость перед лицом глобального потепления, укрепив собственную инфраструктуру. "Также они будут способствовать <…> развитию чистых технологий, росту экономики и созданию новых рабочих мест в регионе", - сказал Моррисон, подчеркнув необходимость расширения помощи развивающимся странам, чтобы они могли стать полноправными участниками "новой, декарбонизированной энергетической системы".

По словам главы австралийского МИД Марис Пейн, "сотрудничество в области климата - важный элемент международных отношений Австралии и занимает центральное место в ее дискуссиях с ключевыми партнерами в Индо-Тихоокеанском регионе". "Это ключевой приоритет, и потому <…> более 70% наших региональных и глобальных программ поддержки сосредоточено на обеспечении устойчивости к изменению климата и адаптации к его последствиям. Наши инвестиции помогут общинам региона готовиться к стихийным бедствиям и восстанавливаться после них, а также решить проблемы в области водоснабжения и продовольственной безопасности", - указала министр.

Конференция, начавшая работу в воскресенье, продлится до 12 ноября, в ее работе принимают участие делегации почти 200 стран, из которых около 120 представлены на высшем уровне.