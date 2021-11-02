Великобритания готова инвестировать в зеленую экономику Индонезии

ГЛАЗГО, 2 ноября. /ТАСС/. Великобритания заинтересована в инвестициях в зеленую экономику Индонезии, что окажет поддержку энергетическому переходу в республике. Об этом договорились индонезийский лидер Джоко Видодо с британским премьер-министром Борисом Джонсоном на встрече в шотландском Глазго. Подробности переговоров опубликованы во вторник на сайте пресс-службы президента Индонезии.

Видодо назвал "сотрудничество в области зеленой экономики одним из приоритетов отношений между странами". При этом он отметил, что "зеленые инвестиции и новейшие технологии являются ключевым моментом для перехода к альтернативным источникам [энергии]".

Как указывается в сообщении пресс-службы, "премьер Джонсон выразил заинтересованность в инвестициях, приоритет при этом будет уделяться [энергетическому] переходу Индонезии". По его словам, "Великобритания также подготовит кредитный пакет для поддержки Джакарты". Профильные ведомства "составят список приоритетных направлений сотрудничества и модели финансирования", указывается в заявлении.

Индонезийский лидер в понедельник выступил на встрече мировых лидеров, начавшейся в рамках 26-я Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в Глазго. Он призвал развитые страны оказать поддержку Джакарте в энергетической трансформации для скорейшего достижения задачи по нулевым выбросам.