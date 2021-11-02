Ирак намерен в 2022 году завершить выплату компенсации Кувейту за вторжение в эмират

ТАСС, 2 ноября. Иракские власти в следующем году окончательно выплатят компенсацию Кувейту за вторжение в этот эмират, предпринятое войсками бывшего президента Ирака Саддама Хусейна в августе 1990 года. Об этом во вторник заявил финансовый советник премьер-министра Ирака Мазхар Мухаммед Салех.

"В начале следующего года Багдад полностью завершит выплаты Кувейту, установленные Советом Безопасности ООН из-за вторжения Ирака в соседний эмират в 1990 году", - указал советник главы иракского правительства, слова которого привело иракское информационное агентство INA. Салех отметил, что "файл, связанный с компенсацией Кувейту, будет закрыт навсегда".

Салех сообщил, что в конце октября иракское правительство перевело Кувейту $490 млн в рамках программы компенсации. Оставшуюся часть, которая оценивается в $629 млн, добавил советник иракского премьера, Багдад намерен выплатить в начале 2022 года.

В марте 1991 года по решению Совета Безопасности ООН был создан специальный комитет по рассмотрению компенсационных требований к Ираку после его вторжения в Кувейт. По решению указанного комитета, Ирак в общей сложности должен был выплатить международным организациям, а также кувейтским юридическим и физическим лицам около $52,4 млрд.