ВС США проводят проверку готовности ядерных сил и возможностей стратегического сдерживания

ВАШИНГТОН, 2 ноября. /ТАСС/. Стратегическое командование (СТРАТКОМ) Вооруженных сил США объявило о начале ежегодных учений Global Thunder 22.

"Главный акцент делается на проверке готовности ядерных сил", - говорится сообщении пресс-службы СТРАТКОМ. Отмечается, что целью учений является оценка возможностей дальнейшего повышения готовности ядерных сил и возможностей стратегического сдерживания.

"Учения предусматривают проведение глобальных операций в координации с другими командованиями, службами и соответствующими ведомствами правительства США с целью сдерживания, обнаружения и, если понадобится, отражения стратегических атак на Соединенные Штаты и их союзников", - подчеркнули в СТРАТКОМ.