Власти Эфиопии призвали граждан готовиться к обороне от повстанцев

ПРЕТОРИЯ, 2 ноября. /ТАСС/. Власти ряда крупнейших регионов и городов Эфиопии, включая столицу Аддис-Абебу, призвали жителей объединиться против повстанцев Тыграя и их союзников и встать с оружием в руках на защиту своей родины. Об этом сообщил во вторник эфиопский телеканал Fana.

"Граждане могут собираться в местах своего проживания с оружием в руках и охранять свои дома, - цитирует он заявление столичной мэрии. - Тем, кто не может принимать участие в охране, мы рекомендуем передать оружие правительству или более молодым родственникам".

Обращенное к гражданам заявление властей о необходимости быть готовыми защищаться от отрядов повстанцев последовало после заявления руководства сепаратистской "Армии освобождения Оромо" о намерении вести наступление на Аддис-Абебу. Как сообщил сомалийский новостной портал "Сомали гардиан", отряды "Армии освобождения Оромо" находятся к северу и востоку от Аддис-Абебы и пытаются окружить город.

Накануне член исполкома Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ) и его официальный представитель Гетачев Реда заявил агентству Reuters, что силы обороны Тыграя вошли в соприкосновение с отрядами "Армии освобождения Оромо". При этом Реда подчеркнул, что у НФОТ пока нет планов наступления на столицу Эфиопии, однако силы Тыграя могут его предпринять при определенных условиях.

Согласно информации из южноафриканских военных кругов, соединение отрядов НФОТ и "Армии освобождения Оромо" могло произойти 1 ноября в районе контролируемого "Армией освобождения Оромо" города Кемисе, после того как повстанцы Тыграя подошли к городам Харбу и Бати в 350 км к северу от Аддис-Абебы.

Руководство НФОТ и "Армии освобождения Оромо" подписали в августе соглашение о совместных действиях против федерального правительства Эфиопии в целях его свержения. "Армия освобождения Оромо" - военное крыло "Фронта освобождения Оромо". Своей целью лидеры группировки объявили достижение независимости штатом Оромия - самым густонаселенным регионом Эфиопии.