СМИ: Христианско-демократический союз ФРГ изберет нового главу на съезде 21-22 января

БЕРЛИН, 2 ноября. /ТАСС/. Христианско-демократический союз (ХДС) Германии проведет 21-22 января в Ганновере федеральный съезд, на котором будет избран преемник Армина Лашета на посту председателя. Об этом сообщил во вторник телеканал n-tv со ссылкой на участников заседания правления ХДС. Оно в эти часы проходит в Берлине.

Председателя христианских демократов предполагается выбрать по итогам опроса среди членов партии. Как ожидается, новый лидер будет назван 21 января.

Лашет был избран главой ХДС буквально в январе 2021 года и мог стать канцлером в случае победы консерваторов на парламентских выборах в ФРГ, которые прошли 26 сентября. Однако блок ХДС/ХСС уступил социал-демократам, набрав всего 24,1% голосов, что стало худшим результатом в его истории. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) получила 25,7% голосов. Либеральная Свободная демократическая партия набрала 11,5% голосов, "Союз-90" / "Зеленые" - 14,8%, правопопулистская "Альтернатива для Германии" - 10,3%. В Бундестаг также благодаря трем прямым мандатам прошла Левая партия с 4,9%.

Сейчас консультации о формировании новой правящей коалиции проводят СДПГ, "зеленые" и либералы. ХДС спустя 16 лет правления Ангелы Меркель, судя по всему, уйдет в оппозицию, если только коалиционные переговоры не завершатся провалом.