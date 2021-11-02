Митинг оппозиции против итогов муниципальных выборов проходит в Батуми

ТБИЛИСИ, 2 ноября. /ТАСС/. Представители оппозиционных партий и их сторонники проводят акцию протеста в Батуми у здания правительства Аджарии, выступая против результатов второго тура муниципальных выборов в стране, на которых кандидаты в мэры от правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" победили в 19 из 20 муниципалитетов. Кадры демонстрации в прямом эфире транслирует грузинский телеканал Mtavari Arxi.

Начало демонстрации было запланировано на 17:00 (16:00 мск), однако выступления лидеров оппозиции начались на час позже. Оппоненты власти заявляют, что выборы, которые прошли в минувшую субботу, были сфальсифицированы.

У здания правительства Аджарии дежурят усиленные наряды полиции. На данный момент ситуация спокойная.

Еще одна демонстрация проходит у тюрьмы города Рустави, в которой отбывает наказание экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. Сторонники бывшего грузинского лидера, который больше месяца назад объявил голодовку, требуют, чтобы его перевезли в частную клинику.

В Грузии в субботу выбирали мэров 20 муниципалитетов, в том числе крупных городов - Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Поти и Рустави. Граждане также выбирали депутатов в местные собрания в 24 мажоритарных округах. По данным ЦИК после подсчета 100% протоколов с избирательных участков, кандидаты в мэры от правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" победили в 19 муниципалитетах из 20, в том числе в пяти крупных городах.

Первый тур выборов состоялся 2 октября. "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" тогда набрала 46,7% в целом по стране и победила в 44 из 64 муниципалитетов.