Госдеп США выступил против любых попыток повстанцев начать наступление на столицу Эфиопии

ВАШИНГТОН, 2 ноября. /ТАСС/. Власти США выступают против любых намерений или попыток отрядов Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ) начать наступление на столицу Эфиопии. Об этом заявил во вторник специальный посланник США по странам Африканского Рога Джеффри Фелтман.

"Мы выступаем против любого движения НФОТ к Аддис-Абебе и любых попыток НФОТ осадить Аддис-Абебу. <...> Мы хотим видеть стабильность и процветание, восстановление всей страны. <...> Для этого эфиопские лидеры должны сложить оружие и найти рецепт мирного сосуществования", - сказал он на видеоконференции, организованной вашингтонским институтом мира.

По словам Фелтмана, ситуация в Эфиопии сейчас "еще более тревожная, чем несколько месяцев назад". "Этот военный конфликт, если он будет продолжен, приведет к катастрофическим последствиям для единства, территориальной целостности и стабильности Эфиопии, а также для отношений Эфиопии с США и международным сообществом", - подчеркнул американский чиновник.

Спецпосланник США также сообщил о готовности Вашингтона в связи с ситуацией в Эфиопии ввести санкции, предусмотренные указом, подписанным в сентябре президентом США Джо Байденом. "США готовы применить первые санкции <...> в отношении тех, кто разжигает этот кризис и препятствует гуманитарным операциям", - сказал Фелтман, добавив, что меры США будут "нацелены на все вовлеченные стороны".

Ситуация в Эфиопии

Ранее эфиопский телеканал Fana сообщил, что власти ряда крупнейших регионов и городов Эфиопии, включая столицу Аддис-Абебу, призвали жителей объединиться против повстанцев Тыграя и их союзников и встать с оружием в руках на защиту своей родины. Обращенное к гражданам заявление властей о необходимости быть готовыми защищаться от отрядов повстанцев последовало после заявления руководства сепаратистской "Армии освобождения Оромо" о намерении вести наступление на Аддис-Абебу. Как сообщил сомалийский новостной портал Somali Guardian, отряды "Армии освобождения Оромо" находятся к северу и востоку от Аддис-Абебы и пытаются окружить город.

Накануне член исполкома НФОТ и его официальный представитель Гетачев Реда заявил агентству Рейтер, что силы обороны Тыграя вошли в соприкосновение с отрядами "Армии освобождения Оромо". При этом Реда подчеркнул, что у НФОТ пока нет планов наступления на столицу Эфиопии, однако силы Тыграя могут его предпринять при определенных условиях.

Руководство НФОТ и "Армии освобождения Оромо" подписали в августе соглашение о совместных действиях против федерального правительства Эфиопии в целях его свержения. "Армия освобождения Оромо" - военное крыло "Фронта освобождения Оромо". Своей целью лидеры группировки объявили достижение независимости штатом Оромия - самым густонаселенным регионом Эфиопии.