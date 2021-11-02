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Зеленский и Блинкен обсудили Донбасс, военное сотрудничество США и Украины и энергетику

Владимир Зеленский заявил, что США отмечают прогресс Украины в проведении реформ

ГЛАЗГО, 2 ноября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном на полях 26-й Конференции ООН по изменению климата в Глазго. Об этом во вторник украинский лидер сообщил в Twitter.

"На встрече с Энтони Блинкеном обсудили напряженную ситуацию с безопасностью в Донбассе. Поднимались вопросы военно-оборонного сотрудничества Украины и США, вызовов в энергетике", - написал Зеленский.

Президент также утверждает, что США отмечают прогресс Украины в проведении реформ.

Конференция в Глазго, начавшая работу в воскресенье, продлится до 12 ноября, в ее работе принимают участие делегации почти 200 стран, из которых около 120 представлены на высшем уровне.

Теги
УкраинаСШАЗеленский, Владимир АлександровичБлинкен, Энтони
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