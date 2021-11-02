Спокойная обстановка и антиковидных меры. Как проходят выборы мэра Нью-Йорка

НЬЮ-ЙОРК, 2 ноября. /Корр. ТАСС Сергей Юматов, Григорий Сапожников/. Голосование на выборах мэра Нью-Йорка во вторник проходит в спокойной обстановке и с соблюдением мер предосторожности в условиях пандемии коронавируса. В этом смогли убедиться корреспонденты ТАСС.
"По состоянию на 10:30 утра (17:30 мск) проголосовали уже порядка 300 человек, но из-за ковида явка в этом году снизилась", - рассказала координатор избирательного участка в нью-йоркском районе Бронкс, пояснив, что на предыдущих выборах мэра в 2017 году к этому времени голос отдали бы "как минимум человек 500".
"Ситуация в целом спокойная, мы следим за порядком, к тому же на участке дежурит полицейский и по двое наблюдателей от Демократической и Республиканской партий", - отметила она. Вмешательство правоохранителей потребовалось лишь однажды. "Мужчина с утра был чем-то очень огорчен и порвал бюллетень, а ведь мы несем за них ответственность - это государственная собственность. Пришлось собирать его по кусочкам и склеивать клейкой лентой", - рассказала координатор.
На участке, организованном в здании школы, работает переводчик с испанского языка. "Всего на участках в Нью-Йорке предусмотрен перевод на пять языков, в том числе русский, но это зависит от того, сколько носителей проживают в том или ином районе", - пояснила представитель избирательной комиссии. На участке тщательно следят за соблюдением мер предосторожности, предлагая посетителям дезинфицирующие средства и защитные маски. Вход на участок оборудован пандусом, избирателям вручают наклейки и ручки с символикой выборов, проблем с фотосъемкой у корреспондентов ТАСС не возникло.
Маски рекомендованы, но не обязательны
Координаторы на участке в здании церкви на пересечении 9-й авеню и 28-й улицы в районе Манхэттен рассказали, что к 12:00 по местному времени (19:00 мск) явка составила порядка 150 человек. "Но впереди еще девять часов голосования, многие придут после работы", - сказал представитель комиссии, предложив корреспондентам ТАСС кофе и печенье. "При церкви работает один из крупнейших в Нью-Йорке центров помощи нуждающимся, поэтому мы угощаем и избирателей - хватит на всех", - пояснил он.
"Здорово, что вы пришли к нам. Как видите, для нас главное - безопасность избирателей", - отметил представитель избирательной комиссии, продемонстрировав средства защиты и плакаты, напоминающие о рекомендации носить маску. "Сотрудники участка обязаны носить маски, а на избирателей распространяется лишь рекомендация - заставлять их мы не имеем права", - сказал он, отметив, что подавляющее большинство голосующих не пренебрегают возможностью обезопасить от инфекции себя и окружающих.
"Все ведут себя очень вежливо, профессионально. Я часто голосую на этом участке, потому что живу недалеко", - рассказала корреспондентам ТАСС пожилая женщина-избиратель. Она предпочла не уточнять, за кого отдала свой голос, но с радостью отметила, что работу на посту мэра завершает действующий градоначальник Билл де Блазио. "Он попросту запустил город", - считает она.
Фотографии - только с разрешения
На участке в здании библиотеки в районе Манхэттен какого-либо ажиотажа не наблюдается, среди избирателей в основном пожилые люди. Вход оборудован пандусами, рядом проводятся ремонтные работы, однако процессу это не мешает. Полиции вокруг не наблюдается.
"Нет, снимать здесь вы не можете", - сказали корреспондентам ТАСС на участке. Однако после предъявления помимо пресс-карты аккредитационного письма съемку все же разрешили, предупредив, что фотографировать людей можно только с их согласия. Как рассказал координатор местной комиссии Девон Нэш, явка за четыре часа составила 45 человек. При этом он не стал отвечать на вопрос, требовалось ли от персонала предоставить доказательство вакцинации от коронавируса.
"Входя, вы [несете ответственность], что у вас нормальная температура. Мы не можем задавать вопрос [о вакцинации]", - отметил он, не пояснив, относится это только к избирателям или к персоналу тоже. Все плакаты продублированы на нескольких языках.
На соседнем участке на 42-й улице вести фотосъемку не разрешили, несмотря на аккредитационное письмо. "Вы можете лишь физически присутствовать", - утверждали сотрудники. Внутри есть отдельная стойка для тех избирателей, кому нужен переводчик.
По словам представителя комиссии Тамары Маклоу, за время работы каких-либо инцидентов не зафиксировано. "Голосование проходит спокойно. Каких-либо инцидентов не было. 157 избирателей проголосовали за пять часов. То есть около 30 человек в час", - отметила собеседница агентства.
Выборы мэра Нью-Йорка
В Нью-Йорке во вторник проходят выборы мэра. На должность градоначальника претендует 61-летний демократ, темнокожий Эрик Адамс, в прошлом офицер полиции, одним из основных пунктов предвыборной кампании которого является борьба с преступностью. Конкуренцию ему составляет 67-летний бывший радиоведущий, основатель добровольных патрульных отрядов Guardian Angels Кертис Слива, участвующий в выборах от Республиканской партии.
В борьбе за должность мэра вместе с Адамсом и Сливой примут участие еще семь кандидатов, которые, впрочем, по мнению СМИ, не имеют реальных шансов на победу. Опросы общественного мнения предрекают победу демократу с более чем 60% голосов избирателей. Действующий мэр - демократ Билл де Блазио, руководящий Нью-Йоркской администрацией на протяжении двух сроков, более не имеет права переизбираться.