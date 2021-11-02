Спокойная обстановка и антиковидных меры. Как проходят выборы мэра Нью-Йорка

НЬЮ-ЙОРК, 2 ноября. /Корр. ТАСС Сергей Юматов, Григорий Сапожников/. Голосование на выборах мэра Нью-Йорка во вторник проходит в спокойной обстановке и с соблюдением мер предосторожности в условиях пандемии коронавируса. В этом смогли убедиться корреспонденты ТАСС. "По состоянию на 10:30 утра (17:30 мск) проголосовали уже порядка 300 человек, но из-за ковида явка в этом году снизилась", - рассказала координатор избирательного участка в нью-йоркском районе Бронкс, пояснив, что на предыдущих выборах мэра в 2017 году к этому времени голос отдали бы "как минимум человек 500". "Ситуация в целом спокойная, мы следим за порядком, к тому же на участке дежурит полицейский и по двое наблюдателей от Демократической и Республиканской партий", - отметила она. Вмешательство правоохранителей потребовалось лишь однажды. "Мужчина с утра был чем-то очень огорчен и порвал бюллетень, а ведь мы несем за них ответственность - это государственная собственность. Пришлось собирать его по кусочкам и склеивать клейкой лентой", - рассказала координатор.

На участке, организованном в здании школы, работает переводчик с испанского языка. "Всего на участках в Нью-Йорке предусмотрен перевод на пять языков, в том числе русский, но это зависит от того, сколько носителей проживают в том или ином районе", - пояснила представитель избирательной комиссии. На участке тщательно следят за соблюдением мер предосторожности, предлагая посетителям дезинфицирующие средства и защитные маски. Вход на участок оборудован пандусом, избирателям вручают наклейки и ручки с символикой выборов, проблем с фотосъемкой у корреспондентов ТАСС не возникло. Маски рекомендованы, но не обязательны Координаторы на участке в здании церкви на пересечении 9-й авеню и 28-й улицы в районе Манхэттен рассказали, что к 12:00 по местному времени (19:00 мск) явка составила порядка 150 человек. "Но впереди еще девять часов голосования, многие придут после работы", - сказал представитель комиссии, предложив корреспондентам ТАСС кофе и печенье. "При церкви работает один из крупнейших в Нью-Йорке центров помощи нуждающимся, поэтому мы угощаем и избирателей - хватит на всех", - пояснил он. "Здорово, что вы пришли к нам. Как видите, для нас главное - безопасность избирателей", - отметил представитель избирательной комиссии, продемонстрировав средства защиты и плакаты, напоминающие о рекомендации носить маску. "Сотрудники участка обязаны носить маски, а на избирателей распространяется лишь рекомендация - заставлять их мы не имеем права", - сказал он, отметив, что подавляющее большинство голосующих не пренебрегают возможностью обезопасить от инфекции себя и окружающих.