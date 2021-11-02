Меркель обсудила с президентом Молдавии вопросы газоснабжения

БЕРЛИН, 2 ноября. /ТАСС/. Исполняющая обязанности канцлера ФРГ Ангела Меркель и президент Молдавии Майя Санду во вторник провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили, в частности, вопросы газоснабжения. Об этом сообщила пресс-служба кабмина Германии.

"В центре внимания были ситуация в области внутренней и экономической политики, включая вопросы газоснабжения, а также повестка реформ в республике. В том числе были затронуты усилия по решению конфликта вокруг Приднестровья", - говорится в сообщении.

Меркель в ходе беседы пообещала "поддерживать проевропейский курс реформ" в Молдавии, отмечается в пресс-релизе.