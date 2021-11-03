Румынские либералы начали поиск партнера по будущей коалиции и правительству

БУХАРЕСТ, 3 ноября. /ТАСС/. Руководство Национал-либеральной партии (НЛП) Румынии приняло на заседании во вторник решение начать переговоры с демократическими партиями с целью формирования парламентского большинства для поддержки будущего правительства. Об этом сообщило агентство Agerpres.

"На заседании Национального политического бюро НЛП было одобрено предложение начать переговоры с демократическими силами в парламенте Румынии, утверждена команда переговорщиков, - приводит агентство слова партийного лидера Флорина Кыцу после заседания. - <...> Мандат очень ясный: провести переговоры с демократическими силами в парламенте Румынии - и с "Союзом за спасение Румынии" (ССР), и с Социал-демократической партией (СДП)".

Кыцу добавил, что на переговорах с ССР и СДП либералы выдвинут на пост премьера члена НЛП. Он сказал, что НЛП предлагает на эту должность председателя партии, однако назначит премьер-министра президент Клаус Йоханнис.

Политический кризис вспыхнул в Румынии в начале сентября в результате конфликта между НЛП и партией "Союз за спасение Румынии", которая в результате вышла из правоцентристской коалиции. Парламент Румынии 5 октября вынес правительству Кыцу вотум недоверия. Попытка лидера "Союза за спасение Румынии" Дачиана Чолоша сформировать однопартийный кабинет меньшинства завершилась 20 октября неудачей. После этого президент Йоханнис выдвинул нового кандидата в премьер-министры Николае Чукэ (НЛП), который сформировал также кабинет меньшинства в составе НЛП и Демократического союза венгров Румынии.

Голосование в парламенте по списку министров и программе нового правительства было назначено на среду, однако Чукэ не удалось собрать парламентское большинство, и в понедельник он сложил полномочия назначенного премьера. Поскольку стабильную парламентскую поддержку при существующем раскладе сил можно обеспечить только коалиционному правительству, либералы отказались от идеи кабинета меньшинства и начинают поиски партнера по будущей коалиции и правительству, которым может стать либо вновь правоцентристский ССР, либо левоцентристская СДП. Имя кандидата в премьер-министры будет названо, как ожидается, по итогам нового раунда консультаций президента с парламентскими политическими партиями.