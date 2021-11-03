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AP: демократ Эрик Адамс, вероятно, побеждает на выборах мэра Нью-Йорка

По итогам обработки 25,56% бюллетеней он набирает 73,4% голосов

НЬЮ-ЙОРК, 3 ноября. /ТАСС/. Бывший полицейский и глава нью-йоркского района Бруклин демократ Эрик Адамс, вероятно, одерживает победу на выборах мэра Нью-Йорка во вторник. С таким прогнозом выступило агентство Associated Press.

Традиционно американские СМИ сами ведут подсчет голосов на выборах в США на основе данных с участков, официальные результаты объявляются избирательными комиссиями позднее. СМИ, однако, почти никогда не ошибаются в своих прогнозах. Если результат спорный, они предпочитают его не объявлять.

Первые официальные данные избирательной комиссии Нью-Йорка подтверждают выводы Associated Press. Адамс по итогам обработки 25,56% бюллетеней набирает 73,4% голосов, его основной соперник от Республиканской партии Кертис Слива - 20,54%.

Одним из основных пунктов предвыборной программы Адамса являлась борьба с преступностью. Он более 20 лет работал в полиции, при этом выступает за оптимизацию работы правоохранительных органов и частичное сокращение выделяемого им бюджета. Адамс в случае победы станет вторым темнокожим мэром Нью-Йорка в истории города.

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