Сенат Конгресса США одобрил законопроект об антиникарагуанских санкциях

ВАШИНГТОН, 3 ноября. /ТАСС/. Верхняя палата Конгресса США одобрила доработанный законопроект о новых санкциях против Никарагуа. Об этом сообщил во вторник председатель сенатского комитета по иностранным делам Роберт Менендес на своем официальном сайте.

"С принятием актуализированного текста законопроекта RENACER эта инициатива уже на пути к ее одобрению Палатой представителей и подписанию президентом Байденом в ближайшие дни",- заявил сенатор.

Законопроект "О понуждении к созданию условий для избирательной реформы в Никарагуа", сокращенное название которого переводится на испанский язык как "возрождение", был внесен в Конгресс весной 2021 года и в августе одобрен Сенатом в целом. Доработанная редакция документа предусматривает, в частности, усиление действующих с 2018 года ограничительных мер против ряда должностных лиц и организаций Никарагуа, расширение круга лиц, в отношении которых действуют санкции, пересмотр участия страны в соглашении о свободной торговле между США, Центральной Америкой и Доминиканской Республикой, а также анализ российско-никарагуанского военно-технического и иного сотрудничества.

7 ноября в Никарагуа состоятся всеобщие выборы, на которых граждане проголосуют за кандидатов на посты президента, вице-президента, депутатов Национальной ассамблеи и муниципальных должностных лиц, а также депутатов Центральноамериканского парламента. В выборах участвует альянс девяти политических партий во главе с Сандинистским фронтом национального освобождения, от которого баллотируются на следующий срок президент Никарагуа Даниэль Ортега и вице-президент страны, его супруга, Росарио Мурильо, а также еще шесть политических партий, включая одну региональную. Представители администрации США ранее неоднократно заявляли о нелегитимности предстоящих выборов из-за непроведения в Никарагуа избирательной реформы по западным стандартам, лишения регистрации нескольких политических партий и ареста полицией ряда предполагаемых кандидатов в президенты от оппозиции.