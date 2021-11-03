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СМИ: израильские ВВС нанесли ракетный удар по району близ Дамаска

По данным представителя армии Сирии, в результате атаки был причинен "ограниченный материальный ущерб"

ТАСС, 3 ноября. ВВС Израиля нанесли ракетный удар по району близ Дамаска. Об этом в среду сообщило сирийское информационное агентство SANA.

Как указал представитель армии Сирии, на рассвете Израиль "нанес удар несколькими ракетами по цели в районе Закия в пригороде Дамаска". По данным сирийского военного, в результате атаки был причинен "ограниченный материальный ущерб".

30 октября четыре тактических истребителя F-16 ВВС Израиля со своей территории вблизи Голанских высот без захода в воздушное пространство Сирии нанесли удар восемью управляемыми ракетами Delilah по объектам ПВО САР, находящимся в 20 км западнее и в 12 км северо-западнее Дамаска. Тогда в результате атаки с воздуха ранения получили два сирийских военнослужащих.

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