Пашинян отметил важность урегулирования конфликта в Карабахе в рамках Минской группы ОБСЕ

ЕРЕВАН, 3 ноября. /ТАСС/. Окончательное урегулирование нагорнокарабахского конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ, основанное на праве народа на самоопределение, является приоритетом для Армении. Как в среду сообщила пресс-служба армянского кабмина, об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян в ходе встречи с главой непризнанной Нагорнo-Карабахской республики (НКР) Араиком Арутюняном.

"Считаем необходимым возобновить полноценный переговорный процесс в рамках сопредседателей Минской группы ОБСЕ, где, как и сопредседатели неоднократно подчеркивали, нагорнокарабахский конфликт должен быть окончательно урегулирован на основе хорошо известных принципов, включая право народа на самоопределение", - отметил он.

Пашинян также добавил, что в рамках Минской группы также должен быть уточнен статус Нагорного Карабаха.

Ситуация в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября 2020 года, когда там начались активные боевые действия. 9 ноября того же года президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Карабахе. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы.