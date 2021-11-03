МИД Малайзии оказывает помощь гражданину, приговоренному в Сингапуре к смертной казни

СИНГАПУР, 3 ноября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Малайзии следит за ситуацией с гражданином этой страны, приговоренным в Сингапуре к смертной казни за транспортировку наркотиков, и оказывает необходимую консульскую помощь. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении главы ведомства Сайфуддина Абдуллы.

Он сообщил, что "ранее направил своему сингапурскому коллеге письмо, касающееся этого дела". "МИД Малайзии через дипломатические источники в соседнем государстве оказывает осужденному необходимую консульскую помощь", - заверил министр. Он "получил письмо от местных правозащитников с требованием к правительству вмешаться в данный процесс".

Гражданин Малайзии Нагаентран Дхамалингам был арестован в 2009 году за попытку ввоза в Сингапур около 42 грамм героина и в ноябре 2010 года был приговорен к высшей мере наказания. Последняя апелляция была отклонена в июне этого года. Согласно данным правозащитников, мужчина будет повешен в специальной тюрьме Сингапура 10 ноября.