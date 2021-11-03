СМИ: неизвестная вооруженная группировка атаковала город на востоке Конго

ПРЕТОРИЯ, 3 ноября. /ТАСС/. Неизвестная вооруженная группировка под названием CPC-64 напала в среду рано утром на город Букаву на востоке Демократической Республики Конго (ДРК). Как сообщило конголезское радио Okapi, в районах Кадуту и Башира в городе идет ожесточенная перестрелка, передвижение по улицам прекращено.

По уточненным данным, атаке боевиков подверглись позиции Вооруженных сил ДРК и Национальной конголезской полиции. В ответ был открыт огонь из легкого и тяжелого оружия.

Очевидцы утверждают, что нападавшим удалось захватить оружие в некоторых захваченных ими отделениях полиции.

Со слов командующего 33-м военным округом ДРК генерала Боба Нгоя, нападение осуществили боевики повстанческой группировки CPC-64, о которой до сих пор не было известно. По предварительным данным, целью атаки был захват местной тюрьмы и освобождение их единомышленников.