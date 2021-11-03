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Пандемия COVID-19

Правительство Южной Кореи не может продолжать выплаты населению в связи с пандемией

Премьер-министр страны заявил, что "неотложной задачей является оказание финансовой помощи самозанятым гражданам и представителям малого бизнеса"

СЕУЛ, 3 ноября. /ТАСС/. Правительство Республики Корея не может позволить себе новый раунд выплат всем слоям населения на преодоление последствий пандемии коронавирусной инфекции и одобрить таким образом предложение кандидата в президенты от правящей Демократической партии "Тобуро" Ли Чжэ Мёна. Об этом заявил в среду в интервью телеканалу CBS премьер-министр страны Ким Бу Гём.

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"Неотложной задачей на данный момент является оказание финансовой помощи самозанятым гражданам и представителям малого бизнеса, пострадавшим от пандемии, а для универсальных выплат у правительства нет достаточных возможностей", - пояснил премьер.

Ранее на этой неделе Ли Чжэ Мён призвал власти выделить дополнительно от 300 до 500 тыс. вон ($250-$425) каждому жителю Южной Кореи, поскольку в этом году ожидаются дополнительные налоговые поступления. Сумма помощи, ранее оказанной населению, была слишком мала, учитывая размер ВВП страны, считает кандидат в президенты.

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