Правительство Южной Кореи не может продолжать выплаты населению в связи с пандемией

СЕУЛ, 3 ноября. /ТАСС/. Правительство Республики Корея не может позволить себе новый раунд выплат всем слоям населения на преодоление последствий пандемии коронавирусной инфекции и одобрить таким образом предложение кандидата в президенты от правящей Демократической партии "Тобуро" Ли Чжэ Мёна. Об этом заявил в среду в интервью телеканалу CBS премьер-министр страны Ким Бу Гём.

"Неотложной задачей на данный момент является оказание финансовой помощи самозанятым гражданам и представителям малого бизнеса, пострадавшим от пандемии, а для универсальных выплат у правительства нет достаточных возможностей", - пояснил премьер.

Ранее на этой неделе Ли Чжэ Мён призвал власти выделить дополнительно от 300 до 500 тыс. вон ($250-$425) каждому жителю Южной Кореи, поскольку в этом году ожидаются дополнительные налоговые поступления. Сумма помощи, ранее оказанной населению, была слишком мала, учитывая размер ВВП страны, считает кандидат в президенты.