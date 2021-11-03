МИД КНР призвал США перейти к действиям после извинений за политику Трампа по климату

ПЕКИН, 3 ноября. /ТАСС/. Правительство Китая призывает США перейти к конкретным действиям по сокращению выбросов парниковых газов. Так официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь в среду на брифинге прокомментировал извинения президента США Джо Байдена за выход страны из Парижского соглашения по климату при администрации Дональда Трампа.

"США должны взять на себя свои исторические обязательства, проводить последовательную политику, быть более амбициозными в своих действиях и стать лидером в выполнении обязательств по значительному сокращению выбросов. Они должны предоставить финансовую и технологическую помощь, а также оказать содействие в наращивании потенциала развивающимся странам, чтобы поддержать их в реагировании на изменение климата", - отметил он.

"Слова не могут заменить действия. Надеемся, что США опубликуют план действий и дорожную карту по сокращению выбросов углекислого газа в два раза к 2030 году, а также обеспечат то, чтобы в будущем в их политике по климату не случилось отката или сокращения обязательств", - добавил дипломат.

В понедельник на одном из мероприятий в рамках 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в Глазго президент США демократ Джо Байден извинился перед международным сообществом за решение его предшественника республиканца Дональда Трампа выйти из Парижского соглашения по климату. Байден при этом напомнил, что первым же делом, как только вступил в должность президента, распорядился, чтобы США вернулись в это соглашение.

Парижское соглашение по климату было принято в столице Франции 12 декабря 2015 года по итогам 21-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Соглашение вступило в силу 4 ноября 2016 года. Документ провозгласил целью не допустить превышения глобальной среднегодовой температуры на планете к 2100 году более чем на 2 градуса Цельсия от доиндустриального уровня и принять меры для удержания потепления в пределах 1,5 градуса.