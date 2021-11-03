СМИ: Азербайджан проявляет интерес к покупке пакистанских истребителей JF-17

ИСЛАМАБАД, 3 ноября. /ТАСС/. Азербайджан рассматривает вопрос о приобретении у Пакистана истребителей четвертого поколения JF-17 Thunder Block-III, оснащенных улучшенной радиолокационной системой и новейшим вооружением. Об этом в среду сообщает газета Daily Pakistan со ссылкой на источник в посольстве Азербайджана в Исламабаде.

"Приобретение Азербайджаном самолетов JF-17 Thunder Block-III у Пакистана является ключевым вопросом двусторонней повестки в области военного сотрудничества", - цитирует издание слова источника.

В настоящее время Баку готовится к модернизации своих ВВС, в связи с чем планирует закупки истребителей за рубежом. Наряду с возможностью приобретения пакистанских самолетов Азербайджан также рассматривает вопрос о покупке российских истребителей МиГ-35 и Су-35, отмечает газета.

Ранее азербайджанские СМИ сообщали, что Баку и Исламабад достигли соглашения о контракте по продаже JF-17, однако этот документ до сих пор не подписан.

В 2022 году Пакистан начнет поставку 12 истребителей JF-17 ВВС Аргентины. Партию из 17 этих самолетов намерен в ближайшее время приобрести Иран.

Истребитель JF-17 (Joint Fighter-17) является китайско-пакистанской совместной разработкой на базе китайского самолета Chengdu FC-1 Xiaolong. При финансовой поддержке Пакистана истребитель JF-17 был создан китайской компанией CAC (Chengdu Aircraft Corporation) в конце 1990-х - начале 2000-х. Основой для него послужил производимый в КНР аналог советского МиГ-21. С 2009 года Пакистан и Китай осуществляют совместное серийное производство JF-17.

На вооружении пакистанских ВВС состоят 49 истребителей JF-17 Thunder Block-I и 62 самолета JF-17 Thunder Block-II. Они составляют почти 55% состава истребительной авиации Пакистана.