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Кандидат от партии Зеленского победил на довыборах в Раду в Черкасской области

Мэр города Золотоноша Виталий Войцеховский набрал 46,95% голосов

КИЕВ, 3 ноября. /ТАСС/. Мэр города Золотоноша, представитель президентской партии "Слуга народа" Виталий Войцеховский победил на довыборах в Верховную раду по одномандатному округу в Черкасской области. Об этом свидетельствуют опубликованные в среду данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины по итогам обработки 100% протоколов.

Войцеховский набрал 46,95% голосов (почти 15,5 тыс.). Второе место у самовыдвиженца Владислава Голуба (25,44%), третье - у представителя ультраправой партии "Свобода" Андрея Ильенко (9,53%).

Довыборы в Верховную раду проходили 31 октября в одномандатных округах Черкасской и Херсонской областей. В Херсонской области победу одержал бывший глава области, представитель правящей партии "Слуга народа" Сергей Козырь (64,38% голосов).

Кроме того, состоялись выборы глав четырех городов, двух поселков и пяти сел, а также выборы депутатов местных советов в ряде населенных пунктов.

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