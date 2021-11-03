В ООН сообщили, что все стороны конфликта в Эфиопии нарушали права человека

ЖЕНЕВА, 3 ноября. /ТАСС/. Все стороны конфликта в штате Тыграй (Эфиопия) нарушали права человека, причем некоторые из таких действий могут быть расценены как военные преступления и преступления против человечности. Об этом говорится в опубликованном в среду в Женеве совместном докладе Управления верховного комиссара ООН по правам человека и Комиссии по правам человека Эфиопии.

Подчеркивается, что согласно выводам совместной группы по расследованию, в Тыграе были совершены "серьезные злоупотребления и нарушения прав человека, гуманитарного права и права по защите беженцев". У совместной группы "имеются основания полагать, что ряд этих нарушений могут быть расценены как преступления против человечности и военные преступления, которые требуют дальнейшего расследования, чтобы обеспечить привлечение к ответственности".

В докладе, охватывающем период с 3 ноября 2020 года по 21 июня 2021 года, приведены многочисленные факты нарушений прав человека, включая "незаконные убийства, внесудебные казни, пытки, сексуальное и гендерное насилие, нарушения прав беженцев и принудительное перемещение гражданских лиц". "Конфликт в Тыграе был отмечен крайней жестокостью. Тяжесть и серьезность нарушений, которые мы задокументировали, подчеркивает необходимость привлечения виновных всех сторон к ответственности", - заявила верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет. В условиях нынешней эскалации конфликта "все стороны должны прислушаться к неоднократным призывам о прекращении боевых действий и стремится к долгосрочному миру", - констатировала она.

Авторы доклада рекомендовали сторонам конфликта прекратить нарушения прав человека и "принять все необходимые меры для защиты гражданских лиц и инфраструктуры". К правительству Эфиопии обращен призыв о проведении "быстрого, тщательного и эффективного расследования" и о привлечении виновных к ответственности. Правительству Эритреи также рекомендовано провести расследование и, кроме того, ему следует "немедленно освободить задержанных в стране эритрейских беженцев". В свою очередь от международного сообщества и ООН авторы доклада ожидают "поддержки усилий по прекращению боев и достижению устойчивого и инклюзивного мира".

События в Тыграе

В ноябре 2020 года федеральное правительство Эфиопии провело военную операцию против Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ), в результате которой установило контроль над всеми крупными городами и стратегическими объектами Тыграя. После этого повстанцы были вынуждены уйти в подполье, но в июне 2021 года перешли в наступление и смогли войти в город Мэкэле и взять его под свой полный контроль, как и значительную часть территории штата. В июле силы Тыграя вошли на территорию соседних штатов Амхара и Афар, перерезали ряд транспортных магистралей и взяли под контроль несколько городов. Однако в начале августа правительственные части при поддержке ополчения Амхары и спецподразделений Афара начали контрнаступление и к сентябрю восстановили контроль над большей частью городов и стратегически важных поселков.

Новая операция федеральных сил на севере страны началась 7 октября с ударов ВВС Эфиопии по позициям отрядов НФОТ, находящихся на территории штата Амхара. Спустя два дня последовало наземное наступление правительственных частей и ополченцев Амхары на позиции повстанцев.

С конца минувшей недели эпицентрами ожесточенных боев между федеральными войсками и повстанцами Тыграя стали города Дэссе и Комбольча. Они лежат на стратегически важной автостраде, которая соединяет север Эфиопии с ее столицей Аддис-Абебой.