Reuters: таксисты в Лондоне начали пересаживаться на электрокары Tesla

ЛОНДОН, 3 ноября. /ТАСС/. Электромобили американской компании Tesla появились в среду на улицах Лондона, став доступными на сервисе онлайн-заказа такси Uber. Об этом сообщило агентство Reuters.

По его информации, речь идет о составной части программы стимулирования использования экологически чистых видов транспорта. Данная инициатива дает возможность жителям столицы Великобритании купить или арендовать электромобиль по льготным ценам.

Компания Uber для финансирования программы стала взимать с пассажиров в Лондоне дополнительную плату при поездках на обычных такси с двигателями внутреннего сгорания. Сбор составляет 3 пенса ($0,04) за каждую милю (около 1,6 км). Таким образом Uber набрала уже более £135 млн ($184 млн).

Как уточняет агентство, более 4 тыс. лондонских таксистов сервиса Uber эксплуатируют электрокары, в том числе бюджетные модели компаний Nissan и Kia. По оценке Uber, количество электромобилей в британской столице больше, чем в любом другом крупном городе мира.

На этой неделе американская компания по прокату автомобилей Hertz объявила о намерении приобрести 50 тыс. машин Tesla к 2023 году.