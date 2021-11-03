Президент Германии примет Тихановскую 11 ноября в Берлине

БЕРЛИН, 3 ноября. /ТАСС/. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер 11 ноября примет экс-кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую в своей берлинской резиденции. Об этом сообщила в среду журналистам канцелярия главы германского государства.

Встреча пройдет в закрытом для прессы режиме, заявлений по итогам не запланировано. Разрешена лишь фото - и видеосъемка.

Тихановская была включена Комитетом госбезопасности Белоруссии в перечень лиц, причастных к террористической деятельности. Ее обвиняют по ч. 3 ст. 289 уголовного кодекса ("Акт терроризма, совершенный организованной группой"). Следственный комитет Белоруссии возбудил в ее отношении дело по статье 382 ("Самовольное присвоение звания или власти должностного лица"). Минск обращался к Литве с запросом о выдаче Тихановской, но получил отказ.